Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» не выставил на матч против «Динамо» ряд ключевых футболистов

    «Ростов» определился со стартовым составом на матч против 1/16 Кубка России против «Динамо». В заявке на игру отсутствует сразу несколько ключевых игроков дончан.

    «Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич, Сапета (к). Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай

    Запасные: Шунин, Белоруков, Темников, Драгун, Кузьмин, Ташаев, Погребняк

    «Ростов»: Медведев, Скопинцев, Христис, Папа Гуйе (к), Кондрюков, Киреев, Препелицэ, Саид, Вебер, Байрамян, Ходунов

    Запасные: Комиссаров, Соболь, Захаров, Шаповалов, Сиденко

    Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 21 сентября 2016, 17:31

      кубок нах никому не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 21 сентября 2016, 16:32

      Играл состав ближе к оптимальному . Здесь другое- Динамо грамотно играло. Мяч в контроле ну и минимум ошибок ! Почти все подборы за Динамо. Ростову ни чего просто не дали сделать на поле. Тактическая победа .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 21 сентября 2016, 15:36

      Зачем эти откровенные сливания большинства матчей ? -нет желания участвовать ? -дайте телеграмму сопернику и поздравьте с выходом в следующий круг -чего мотыляться по необъятным просторам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      M.B. > serhz 21 сентября 2016, 16:53

      Дублю тоже надо тренироваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 15:30

      Спартак вон тоже распыляться не стал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 15:04

      Ростов решил слить кубковый матч, очень жаль...можно было и побороться за кубок...
      У сеньора Marqello с бомжом Букакакашкой сегодня праздник души....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > a-rakhmatov 21 сентября 2016, 16:31

      Играл состав ближе к оптимальному . Здесь другое- Динамо грамотно играло. Мяч в контроле ну и минимум ошибок ! Почти все подборы за Динамо. Ростову ни чего просто не дали сделать на поле. Тактическая победа .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 сентября 2016, 14:30

      Что-то Ростов вообще никого не выставил, решили поиграть дублерами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 21 сентября 2016, 14:18

      папа гуйе капитан команды. О каком ряде может идти речь. это тупо дубль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 21 сентября 2016, 14:18

      11 человек это ряд. все верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2016, 14:10

      Ростов вообще никого не выставил )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 21 сентября 2016, 14:09

      Вперед Динамо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11