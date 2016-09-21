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    Газзаев: «У меня нет сомнений в победе на выборах президента РФС»

    Известный российский тренер, кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 24 сентября, а также выразил уверенность в том, что Россия проведет чемпионат мира-2018 года.

    «Я провeл переговоры с группой инвесторов и подписал договоры, согласно которым они будут помогать российскому футболу. Подробности, в случае избрания меня президентом, будут объявлены на специальной пресс-конференции. У нас нет сомнений, что мы выиграем выборы в РФС. И нет сомнений, что Россия проведeт чемпионат мира-2018. ЧМ-2018 проводят ФИФА и местный оргкомитет, так что проблем не будет», – заявил Газзаев.

    Отметим, что в выборах, помимо Газзаева, участие примут действующий президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2016 12:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +281

      serhz 21 сентября 2016, 15:44

      Вот это и называется -пустить лису в неохраняемый курятник -бюджет РФС!! -держись

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 сентября 2016, 14:46

      С одной Аланией не справился, а здесь большое и раздобленное хозяйство.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 сентября 2016, 14:22

      Еще помним про УКРОП,чем все закончилось известно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 21 сентября 2016, 14:16

      газзаев: "сбрею усы, если стану президентом рфс"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 21 сентября 2016, 14:16

      газзаев пёс

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 21 сентября 2016, 13:51

      пса нельзя подпускать на пушечный выстрел..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 21 сентября 2016, 13:41

      Давай Газзаев !Хуже чем сейчас ,уже не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2016, 13:19

      Вот тот самый случай, когда "Выборы, выборы, а кандидаты пида....."
      Просто гавно разного сорта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 21 сентября 2016, 13:11

      я вот среди всех моих друзей и знакомых, а также знакомых моих друзей и друзей моих знакомых, кроме того знакомых их друзей и знакомых их знакомых НЕ ВСТРЕЧАЛ НИКОГО, КТО СОБИРАЛСЯ БЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЕДИРОНОСОВ.....
      все сходили, все проголосовали, все за Газзаева.....
      на следующий день по телевизору говорят, что победил едироНОС Медведева....
      парадоСК!!!

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > семечкин 21 сентября 2016, 13:40

      Ты слышал про такое слово, как вбросы?..погугли, сколько их было за "...денег нет, но вы держитесь..."

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      Рейтинг: +423

      Drapik > семечкин 21 сентября 2016, 14:59

      Эти разговоры про друзей, знакомых и знакомых знакомых ведутся с единственной целью - устроить в стране бардак. Твоя эмоциональная статистическая выборка гроша ломаного не стоит, как и выборка твоих знакомых или моя. Основной эффект дает грамотная неявная пропаганда в телевизоре.

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      Рейтинг: +332

      семечкин > Drapik 21 сентября 2016, 15:09

      никаких устройств бардака мой разговор не ставит себе целью....
      цель-провести аналогию, что Газзаев ЗРЯ ПЕРЕСТАЛ СОМНЕВАТЬСЯ.....
      я бы даже посоветовал Валерию Георгиевичу не делать большие глаза, если вдруг главой РФС станет Хилари Клинтон, так как на президента США её медкомиссия признает негодной....

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 сентября 2016, 12:56

      думаю что, врядли найдется сомневающийся.....

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