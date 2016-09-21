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    Энрике: «Бускетс уникальный футболист»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил уникальность защитника своей команды Серхио Бускетса.

    «Бускетс является уникальным футболистом. Всеми своими действиями он доказывает, что в футболе не всегда преуспевает самый сильный и быстрый. Он есть и будет игроком основного состава при всех тренерах, поскольку является незаменимым», – сказал Луис Энрике в интервью Marca.

    Ближайший матч «Барселона» проведет в среду, 21 сентября, против «Атлетико» в рамках 4-го тура Примеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 сентября 2016, 10:34

      Футболист, созидатель и актер, вообщем 3 в 1!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 21 сентября 2016, 09:12

      Истинно!!!

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