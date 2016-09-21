Ефремов: «Реально смотрю на вещи. Альтернативы Мутко – нет»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов, который является одним из четырех претендентов на пост президента РФС, оценил свои шансы на избрание как низкие.

«Моя предвыборная программа – это моя работа. Региональные федерации меня выдвинули. И я не мог им отказать. В ходе предвыборной кампании смогу лучше понять проблемы регионального, массового футбола. В то же время не буду лукавить: главным кандидатом в президенты РФС является Виталий Леонтьевич Мутко. Он смог стабилизировать финансовую ситуацию РФС, на носу домашний чемпионат мира. По большому счету альтернативы ему нет.

Я ни в коем случае себя не закапываю сейчас. Но реально смотрю на вещи. Что касается моих идей, то я полностью поддерживаю «Стратегию развития футбола до 2030 года». Нужно вернуть болельщиков на трибуны и чтобы в нашем футболе было меньше негатива. Мне непонятна та вакханалия, которая происходит после каждой неудачи сборной России. Давайте менять отношение общества к нашему любимому виду спорта. И давайте поймем, чего мы на самом деле хотим», – заявил Ефремов.