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  • Ефремов: «Реально смотрю на вещи. Альтернативы Мутко – нет»

Ефремов: «Реально смотрю на вещи. Альтернативы Мутко – нет»

21 сентября 2016, 06:07
11

Глава ФНЛ Игорь Ефремов, который является одним из четырех претендентов на пост президента РФС, оценил свои шансы на избрание как низкие.

«Моя предвыборная программа – это моя работа. Региональные федерации меня выдвинули. И я не мог им отказать. В ходе предвыборной кампании смогу лучше понять проблемы регионального, массового футбола. В то же время не буду лукавить: главным кандидатом в президенты РФС является Виталий Леонтьевич Мутко. Он смог стабилизировать финансовую ситуацию РФС, на носу домашний чемпионат мира. По большому счету альтернативы ему нет.

Я ни в коем случае себя не закапываю сейчас. Но реально смотрю на вещи. Что касается моих идей, то я полностью поддерживаю «Стратегию развития футбола до 2030 года». Нужно вернуть болельщиков на трибуны и чтобы в нашем футболе было меньше негатива. Мне непонятна та вакханалия, которая происходит после каждой неудачи сборной России. Давайте менять отношение общества к нашему любимому виду спорта. И давайте поймем, чего мы на самом деле хотим», – заявил Ефремов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Мутко Виталий
Комментарии (11)
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alex1951
1474430366
Как человек ,подчиненный Мудько,Ефремов высказался в нужном направлении, что принесет очечки в его копилку. Но не дай бог,если отсюда вылупится новый Виталий ибн Леонтьевич! Его кредо - это лизнуть!
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1bear
1474435964
...Мудко в России навечно,как путин...
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Psih86
1474441929
Черт!Подстилка Мутковская,если эти черти выграют,изминений не жди,будет ещё хуже!
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RedWhiteFans2
1474442758
Прихвостень! Для размытия голосов тебя выдвынили. Эта политтехнология уже не одно десятилетие работает в стране.
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bafor
1474443154
Все болельщики против Мутко, а ему всё равно. Гребёт бабло и доволен.
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yorgenbarenz
1474444699
Речь беспринципного подонка.
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семечкин
1474446154
я где-то слышал уже про "без альтернативы"))) кто там на выборах победил??? единороссы? почему вы думаете, что на этих выборах власть уступит что-то? также мудки будут мудить, а какая фамилия будет- вопрос девятый..
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vladimir-7
1474447052
Ефремов, незаменимых нет и тебя нужно срочно заменить вместе с Мудко.
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neveldomha
1474538287
Вся программа Мутко заключается в одном - Я могу на прямую попросить бабки у президента или премьера и мне дадут. В таком плане конкуренции у него точно нет.
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Aztec58
1474644829
Снится ли Ефремову раменский Сатурн?
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