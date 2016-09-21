Мутко: «С новым председателем комитета по этике определимся после выборов президента РФС»

Как сообщил глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, организация определится с кандидатурой нового председателя комитета по этике после выборов президента РФС, намеченных на 24 сентября. Сегодня свой пост покинул Владимир Лукин, являющийся также главой Паралимпийского комитета России.

«Мы сейчас не будем избирать нового главу комитета, после конференции уже. Лукин прав, надо посмотреть статус комитета, чтобы он получил более самостоятельные полномочия», – сказал Мутко.