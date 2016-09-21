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  • Мутко: «С новым председателем комитета по этике определимся после выборов президента РФС»

Мутко: «С новым председателем комитета по этике определимся после выборов президента РФС»

21 сентября 2016, 01:13
5

Как сообщил глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, организация определится с кандидатурой нового председателя комитета по этике после выборов президента РФС, намеченных на 24 сентября. Сегодня свой пост покинул Владимир Лукин, являющийся также главой Паралимпийского комитета России.

«Мы сейчас не будем избирать нового главу комитета, после конференции уже. Лукин прав, надо посмотреть статус комитета, чтобы он получил более самостоятельные полномочия», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Aztec58
1474410357
Что этика есть, что нет.
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Молчуновский
1474442913
Мутко: «С новым председателем комитета по этике определимся после выборов президента РФС. Я бы хотел, чтоб это был Захарченко, у него и наличности много. Но ему еще отсидеть надо.»
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vladimir-7
1474446845
Надо посмотреть, но без тебя, Мудко.
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каа
1474532406
Уверен...что при своем участии...)))
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neveldomha
1474538398
Мутко себя уже назначил.
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