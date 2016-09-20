Мутко: «Пока нет уверенности, что газон в Казани выдержит матч Россия – Румыния»

Глава РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что пока не имеет уверенности относительно того, сможет ли выдержать нагрузку матча между сборными России и Румынии обновленный газон на «Казань Арене». Напомним, товарищеская встреча намечена на 14 ноября. Местом проведения изначально был выбран домашний стадион «Рубина».

«Пока местом проведения значится Казань. Но я сейчас побывал на стадионе, посмотрел газон, походил по нему, и мне его стало жалко, он совсем молодой, новый. Есть вопрос, сможет ли он выдержать такую нагрузку. Скоро приедут эксперты ФИФА, обследуют его, дадут определенное заключение.

Знаю, что «Рубин» хочет в октябре провести две игры, в ноябре – одну. Все-таки впереди Кубок конфедераций, не надо забывать об этом. Также будем отталкиваться от прогноза погоды, которая будет в регионе», – сказал Мутко.