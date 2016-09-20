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  • Мутко: «Пока нет уверенности, что газон в Казани выдержит матч Россия – Румыния»

Мутко: «Пока нет уверенности, что газон в Казани выдержит матч Россия – Румыния»

20 сентября 2016, 23:19
4

Глава РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что пока не имеет уверенности относительно того, сможет ли выдержать нагрузку матча между сборными России и Румынии обновленный газон на «Казань Арене». Напомним, товарищеская встреча намечена на 14 ноября. Местом проведения изначально был выбран домашний стадион «Рубина».

«Пока местом проведения значится Казань. Но я сейчас побывал на стадионе, посмотрел газон, походил по нему, и мне его стало жалко, он совсем молодой, новый. Есть вопрос, сможет ли он выдержать такую нагрузку. Скоро приедут эксперты ФИФА, обследуют его, дадут определенное заключение.

Знаю, что «Рубин» хочет в октябре провести две игры, в ноябре – одну. Все-таки впереди Кубок конфедераций, не надо забывать об этом. Также будем отталкиваться от прогноза погоды, которая будет в регионе», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Артемка 82
1474436490
Мутко проститууутка своим словам! Сначала обеими руками за Казань, а теперь нет! Жалко ему новый газон) хаха) Может на нем вообще не играть, а на Казань Арену приходить, так посмотреть как в музей???
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koka7751
1474436955
Краснодар, на новую арену.
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Protosser
1474438549
Виталик, выдержат ли зрители этот матч?..
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Молчуновский
1474444041
Мудко: «У меня вообще уверенности нет. Вот и с женщинами не получается. Пробовал с мужиками - тоже нет. А вот у мужиков со мной должно получиться. По моему вся страна меня страстно хочет насадить. Но скоро приедут эксперты ФИФА, обследуют меня и дадут определенное заключение".
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