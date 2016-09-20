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    Мутко: «Пока нет уверенности, что газон в Казани выдержит матч Россия – Румыния»

    Глава РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что пока не имеет уверенности относительно того, сможет ли выдержать нагрузку матча между сборными России и Румынии обновленный газон на «Казань Арене». Напомним, товарищеская встреча намечена на 14 ноября. Местом проведения изначально был выбран домашний стадион «Рубина».

    «Пока местом проведения значится Казань. Но я сейчас побывал на стадионе, посмотрел газон, походил по нему, и мне его стало жалко, он совсем молодой, новый. Есть вопрос, сможет ли он выдержать такую нагрузку. Скоро приедут эксперты ФИФА, обследуют его, дадут определенное заключение.

    Знаю, что «Рубин» хочет в октябре провести две игры, в ноябре – одну. Все-таки впереди Кубок конфедераций, не надо забывать об этом. Также будем отталкиваться от прогноза погоды, которая будет в регионе», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 23:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:47

      Мудко: «У меня вообще уверенности нет. Вот и с женщинами не получается. Пробовал с мужиками - тоже нет. А вот у мужиков со мной должно получиться. По моему вся страна меня страстно хочет насадить. Но скоро приедут эксперты ФИФА, обследуют меня и дадут определенное заключение".

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 сентября 2016, 09:15

      Виталик, выдержат ли зрители этот матч?..

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      Рейтинг: +74

      koka7751 21 сентября 2016, 08:49

      Краснодар, на новую арену.

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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 21 сентября 2016, 08:41

      Мутко проститууутка своим словам! Сначала обеими руками за Казань, а теперь нет! Жалко ему новый газон) хаха) Может на нем вообще не играть, а на Казань Арену приходить, так посмотреть как в музей???

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