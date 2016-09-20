Женская сборная России добыла путевку на чемпионат Европы-2017

Женская сборная России добыла прямую путевку на чемпионат Европы-2017. Сегодня россиянки нанесли разгромное поражение Хорватии (5:0) в поединке отборочного раунда. Голы на счету Екатерины Пантюхиной, Маргариты Черномырдиной, Елены Даниловой и Екатерины Сочневой.

Таким образом наша национальная команда завершила выступления на втором месте в отборочной группе и завоевала право участвовать в Евро как одна из шести лучших вторых команды в своих квартетах. Чемпионат Европы-2017 состоится в Голландии с 16 июля по шестое августа.

Евро-2017. Отборочный раунд. Женщины

Россия – Хорватия = 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Пантюхина, 7; 2:0 – Черномырдина, 12; 3:0 – Данилова, 25; 4:0 – Данилова, 44; 5:0 – Сочнева, 75.

Россия: Тодуа, Цыбутович, Кожникова, Зиястинова, Макаренко (Машина, 63), Пантюхина, Данилова (Карпова, 72), Коваленко, Терехова, Морозова (Сочнева, 46), Черномырдина.