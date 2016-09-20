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Женская сборная России добыла путевку на чемпионат Европы-2017

20 сентября 2016, 22:39
10

Женская сборная России добыла прямую путевку на чемпионат Европы-2017. Сегодня россиянки нанесли разгромное поражение Хорватии (5:0) в поединке отборочного раунда. Голы на счету Екатерины Пантюхиной, Маргариты Черномырдиной, Елены Даниловой и Екатерины Сочневой.

Таким образом наша национальная команда завершила выступления на втором месте в отборочной группе и завоевала право участвовать в Евро как одна из шести лучших вторых команды в своих квартетах. Чемпионат Европы-2017 состоится в Голландии с 16 июля по шестое августа.

Евро-2017. Отборочный раунд. Женщины

Россия – Хорватия = 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Пантюхина, 7; 2:0 – Черномырдина, 12; 3:0 – Данилова, 25; 4:0 – Данилова, 44; 5:0 – Сочнева, 75.

Россия: Тодуа, Цыбутович, Кожникова, Зиястинова, Макаренко (Машина, 63), Пантюхина, Данилова (Карпова, 72), Коваленко, Терехова, Морозова (Сочнева, 46), Черномырдина.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (10)
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denisov
1474400969
Молодцы. С победой
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Aztec58
1474402359
Молодцы, девушки!
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Sanches 1204
1474408197
Умнички!С победой и удачи на чемпионате.
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T 72
1474408642
Ура,ура,ура!!!
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zra78
1474431986
Респект!!!
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Black Giz
1474434095
Мои поздравления.
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Zenit & MU
1474434617
Они и коня на скаку ..., и в горящую избу ..., и выступят лучше мужиков! Молодцы!
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Mr_Murder
1474438338
просто умнички!
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лёха72
1474440336
молодцы девчата
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headdevil
1474457487
Где-то лежит автограф Тодуа 10-летней давности, с памятью о подкатах к ней))
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