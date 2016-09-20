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    Женская сборная России добыла путевку на чемпионат Европы-2017

    Женская сборная России добыла прямую путевку на чемпионат Европы-2017. Сегодня россиянки нанесли разгромное поражение Хорватии (5:0) в поединке отборочного раунда. Голы на счету Екатерины Пантюхиной, Маргариты Черномырдиной, Елены Даниловой и Екатерины Сочневой.

    Таким образом наша национальная команда завершила выступления на втором месте в отборочной группе и завоевала право участвовать в Евро как одна из шести лучших вторых команды в своих квартетах. Чемпионат Европы-2017 состоится в Голландии с 16 июля по шестое августа.

    Евро-2017. Отборочный раунд. Женщины

    Россия – Хорватия = 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Пантюхина, 7; 2:0 – Черномырдина, 12; 3:0 – Данилова, 25; 4:0 – Данилова, 44; 5:0 – Сочнева, 75.

    Россия: Тодуа, Цыбутович, Кожникова, Зиястинова, Макаренко (Машина, 63), Пантюхина, Данилова (Карпова, 72), Коваленко, Терехова, Морозова (Сочнева, 46), Черномырдина.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2016 22:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 сентября 2016, 14:31

      Где-то лежит автограф Тодуа 10-летней давности, с памятью о подкатах к ней))

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 21 сентября 2016, 09:45

      молодцы девчата

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 21 сентября 2016, 09:12

      просто умнички!

      -1
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 21 сентября 2016, 08:10

      Они и коня на скаку ..., и в горящую избу ..., и выступят лучше мужиков! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 сентября 2016, 08:01

      Мои поздравления.

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 21 сентября 2016, 07:26

      Респект!!!

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 21 сентября 2016, 00:57

      Ура,ура,ура!!!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 сентября 2016, 00:49

      Умнички!С победой и удачи на чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 23:12

      Молодцы, девушки!

      1
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      Рейтинг: +790

      denisov 20 сентября 2016, 22:49

      Молодцы. С победой

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