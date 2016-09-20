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    Обамеянг: «Я действительно контактировал с «ПСЖ»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что в летнее трансферное окно контактировал с «ПСЖ» на предмет возможного перехода.

    «Да, я действительно контактировал с «ПСЖ», но длилось это недолго. Не потому, что я не хотел переезжать в Париж, а по той причине, что клуб решил схитрить. Я сказал им, чтобы они пообщались с моим отцом, однако в «ПСЖ» решили пойти в обход и обратились сразу в «Боруссию». Естественно, та быстро свернула переговоры», – сказал Обамеянг.

    Источник: Le Figaro

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    20.09.2016 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 20 сентября 2016, 21:34

      Ибра за ПСЖ всё пояснил уже) команда уровня своей лиги.

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