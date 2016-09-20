Мутко: «Пока не планируем введение системы видеоповторов в РПФЛ»

По словам главы РФС и министра спорта России Виталия Мутко, введение системы видеоповторов в российской Премьер-лиге на данный момент не планируется. В настоящее время подобная система применена в некоторых не топовых европейских чемпионатах.

«Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем», – сказал Мутко.