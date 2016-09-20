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  • Мутко: «Пока не планируем введение системы видеоповторов в РПФЛ»

Мутко: «Пока не планируем введение системы видеоповторов в РПФЛ»

20 сентября 2016, 19:36
4

По словам главы РФС и министра спорта России Виталия Мутко, введение системы видеоповторов в российской Премьер-лиге на данный момент не планируется. В настоящее время подобная система применена в некоторых не топовых европейских чемпионатах.

«Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Aztec58
1474397878
И напрасно не планируете.
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семечкин
1474405558
В настоящее время подобная система применена в некоторых не топовых европейских чемпионатах. ================================================================ну, да.... в нашем топовом чемпионате всё может перемешаться от видеоповторов...
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BAIv
1474438584
конечно труднее будет объяснить почему левые пенки возникают
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