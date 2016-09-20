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    Мутко: «Пока не планируем введение системы видеоповторов в РПФЛ»

    По словам главы РФС и министра спорта России Виталия Мутко, введение системы видеоповторов в российской Премьер-лиге на данный момент не планируется. В настоящее время подобная система применена в некоторых не топовых европейских чемпионатах.

    «Сейчас система видеоповторов тестируется в некоторых странах. На такие тесты нужно получить разрешение ФИФА и УЕФА. Эти организации еще не обсуждали, положительно или отрицательно они влияют на игру. Мы пока этого не планируем», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 19:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 сентября 2016, 09:16

      конечно труднее будет объяснить почему левые пенки возникают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 21 сентября 2016, 00:05

      В настоящее время подобная система применена в некоторых не топовых европейских чемпионатах.
      ================================================================ну, да.... в нашем топовом чемпионате всё может перемешаться от видеоповторов...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 21:57

      И напрасно не планируете.

      1
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