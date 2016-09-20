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    Шалимов: «Мне никто ничего не говорил о сроках и задачах. Я просто работаю»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что общался с бывшим рулевым «быков» Олегом Кононовым лишь один раз после его отставки. Также наставник отметил, что перед ним не стоят никакие сроки и задачи.

    «Олег Георгиевич приехал на базу, его поблагодарили за работу, генеральный директор сказал хорошие слова. Тренер пожал всем руку и уехал. Больше мы не общались. Если руководство приняло решение о смене тренера, соответственно, клуб что-то не устраивало и что-то нужно поменять. Попытаюсь сделать. Что касается сроков и задач, мне никто не говорил об этом. Я просто работаю», – заявил Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:21

      В трудовой записано - кассир в супермаркете "Шестерочка"

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 19:04

      Раз не говорили, значит ты на время, если, конечно, не сотворишь чудо.

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