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    Мутко: «РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что ведется работа, чтобы защитник ЦСКА Марио Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года. Футболист получил российское гражданство в июле текущего года. Согласно правилам Международной федерации футбола, за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в стране– с 2017 года.

    «Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду. У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 18:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:39

      Мудко: «РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть за сборную России до мая 2017 года. Но пока у Фернандеса нет столько денег. Как только он соберет нужную сумму мы, то есть я, сразу включим, то есть включу его вопрос в повестку.»

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 23:23

      Специальная процедура (ускоренно) нужна была только Гинеру и исключительно в интересах ЦСКА. В сборной бразил не закрепится.

      -1
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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 20 сентября 2016, 20:04

      мы великие пИтирбужЗцы недовольны таким поворотом дел! играть должен гений Смольников! он самый великий защитник из великого зенита!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 20 сентября 2016, 20:03

      Как же здорово ввести лимит на легионеров, а потом им же раздавать паспорта. Он даже языка толком не знает, а уже в сборную сватают

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 сентября 2016, 18:43

      Для чего ты это всё делаешь, дилетант ?! Лимитом на легионеров опустил планку на живую конкуренцию, при это в сборную продвигает иностранцев. У человека есть фантазия, а ума по всей видимости нет.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сергей Свояк 20 сентября 2016, 19:00

      Там ума у Мудко с рождения не было.

      -1
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