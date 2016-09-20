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    Созин: «Думаю, весь состав комитета по этике РФС будет изменен»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отставку главы комитета Владимира Лукина. По словам Созина, это связано с неудачной работой Лукина в Паралимпийском комитете.

    «Я думаю, что отставка Лукина связана с неудачной работой в Паралимпийском комитете. Недопущение нашей команды на игры могло отразиться на Владимире Петровиче. Что касается комитета по этике, то при Мутко он вообще не собирался. Никогда. Все нововведения, при которых комитет должен был собираться по собственной инициативе, не нашли отклика в исполкоме. 24 сентября на конференции этот вопрос должен быть рассмотрен. Нужно либо упразднить комитет, либо что-то сделать для его работы. Пока он не работает. Это так же могло послужить причиной отставки Владимира Петровича. Я думаю, что весь состав комитета будет изменен после конференции в субботу», – заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2016 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 18:53

      Лукину пора дома на печке лежать и Мудко захватил бы с собой.От них
      толку нет и не будет.

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