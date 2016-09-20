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    Селюк: «Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, чьим клиентом является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал просьбу тренера горожан Хосепа Гвардиолы извиниться перед ним. По словам агента, он не будет этого делать, а также заявил, что Гвардиола не «суперменеджер».

    «Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду. Во-первых, я могу говорить все, что хочу. Во-вторых, не Гвардиола будет за меня решать, когда мне говорить и когда перед кем извиняться. А извиниться за что? За слова о том, что если он выиграет Премьер-лигу, то я буду ему аплодировать, а в случае провала пусть он извиняется перед Туре и Хартом? За эти слова?

    Я считаю, что Гвардиола должен извиниться перед Мануэлем Пеллегрини, Хартом и Туре. В Англии еще не вымерли традиции джентльменства, я считаю, что его коллеги не должны ему и руки протягивать. За то, как он подсидел Пелегрини и вел различные игры за его спиной. Он должен извиняться перед Пеллегрини. А не я перед Пепом. Кто такой Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся? Суперменеджер? Я его очень хорошо знаю, поверьте мне, он – не суперменеджер», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2016 17:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 21 сентября 2016, 10:24

      Пиздюк зря не верит в МС

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 сентября 2016, 09:22

      Гвардиола - кто такой?)
      Вот ты клоун) Кто такой Гвардиола - знают все, даже далекие от футбола, а что за выскочка и быдло ты - знают только те, кто внимательно следит за футбольным миром)

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 21 сентября 2016, 00:26

      Говорящая фамилия - Селюк))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 сентября 2016, 23:13

      Маразота та ещё.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 20 сентября 2016, 22:52

      обыкноыенный засранец

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2016, 22:10

      Смотрим биографию этого Дмитрия Селюка. 1964 года рождения, из Ленинграда. После окончания военного училища был ... ФАРЦОВЩИКОМ... Так и написано! Причём везде, даже в Википедии. Прославился в 1991 году тем, что при помощи других евреев-эмигрантов организовал переход в израильский клуб Юрия Желудкова с зарплатой 100 000 долларов в год... При этом, по заявлению самого Желудкова, ему платили менее четверти от этой суммы - по 2 000 долларов в месяц. Неплохой гешефт с хуцпой - из воздуха сделать 76 000 баксов! Далее - том же духе!
      В настоящее время у этого Селюка нет официальной лицензии агента ФИФА.
      Вопрос к редакции бомбардира:
      ТАК ЧТО ЭТОТ ПРОХИНДЕЙ И БАЛАБОЛКА ДЕЛАЕТ В СМИ???

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 20 сентября 2016, 21:52

      ...а кто такой Селюк? кто нибудь знает?...уверен, что и Пеп не знает - кто это....че за чипушило?...дешевый пиар за счет удачливого менеджера (если уж на то пошло)

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Саня БУБА 20 сентября 2016, 22:14

      Саня! Ответ выше на ветке!

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 20 сентября 2016, 21:08

      еще не родился человек перед которым мог бы извинятся Селюк !!!

      -3
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 20 сентября 2016, 20:46

      яя туре этому отродью еврейскому миллионы в карман принёс, а он ради него просто не может признать даже свою неправоту... был бы яя лет на 5 моложе эта гнида бы жопу пепу целовала, что бы тот сжалился...

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      Рейтинг: +67

      Iskandero 20 сентября 2016, 20:17

      Гвардиола поплачет в тряпочку и проглотит, ничего не ответит.

      -2
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