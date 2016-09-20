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    Энрике: «У «Атлетико» лучшая оборона»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 5-го тура Примеры против «Атлетико». По словам специалиста, чтобы победить мадридский клуб, его подопечным необходимо действовать безошибочно.

    «Мы будем играть против нашего прямого конкурента. Если мы хотим победить, нам необходимо свести к минимуму количество ошибок. Ни одна игра против «Атлетико» не была легкой. У них лучшая оборона. Но также они хороши в атаке, в первую очередь, за счет мобильности. Что касается Неймара, то у него есть свой собственный стиль. И мы в «Барселоне» его очень любим», – заявил Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.09.2016 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 сентября 2016, 22:09

      знатный автобус у атлетико))

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