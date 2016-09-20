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    Тухель: «Поддерживаю идею проведения в Бундеслиге плей-офф за чемпионство»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поддержал идею проведения в Бундеслиге плей-офф за чемпионство. По словам специалиста, это даст возможность командам, занявшим со второго по четвертое места, бороться за победу в немецком чемпионате.

    «Почему бы и нет? Если это даст возможность командам, которые заняли второе, третье и четвертое место побороться за победу в чемпионате, то нужно пользоваться этим шансом. Мне идея с плей-офф не кажется надуманной. Я открыт для любых изменений правил», – заявил наставник.

    Источник: Goal.com

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    20.09.2016 15:02
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 сентября 2016, 15:09

      Этим, герр Тухель, Вы расписались в своей неспособности выиграть Бундеслигу по действующим правилам!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio > zatonn 20 сентября 2016, 16:05

      еще он расписался в том, что бавария забирает сильнейших игроков у своих конкурентов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > EsKamilio 20 сентября 2016, 16:22

      В этом году к нам перешёл Хуммельс, отдали Гётце и Роде. 2 года назад Левандовски перешёл свободным агентом. Не вижу проблемы.

      2
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