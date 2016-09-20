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    Мутко: «Сборная России по футболу будет готовиться к ЧМ-2018 в Новогорске»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал, где национальная сборная будет готовиться к чемпионату мира-2018. По словам функционера, выбор пал на базу «Динамо» в Новогорске.

    «К Кубку конфедераций все должны готовиться в равных условиях. Мы не имеем права создавать себе лучшие условия. Мы должны жить в гостинице, тренироваться по календарю, на той тренировочной площадке, которая нам будет дана перед игрой, мы должны быть в тех же условиях, что и гости. А вот к чемпионату мира будем готовиться в Новогорске, мы работаем над этим», – заявил глава РФС.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 14:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 20 сентября 2016, 20:03

      в середине 2018 будут все орать, как можно было ставить этого усатого? он же физрук! срочно другого тренера! но вина то не в тренерах, а в таких футбольных ГЕНИЯХ, как МуДко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 18:33

      А почему в равных условиях с гостями? Просто всё остальное будет
      не готово?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 сентября 2016, 15:38

      Мудько ,будь ласков,раскрой секрет своей живучести....
      С таким букетом косяков и все еще на троне,
      Кто у тебя дружбаны,прокуроры,менты или бабло,заработанное честным ,непосильным трудом?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alex1951 20 сентября 2016, 18:11

      Всё проще,друг Путин

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alex1951 20 сентября 2016, 18:35

      Мудко знает кому попу лизать и лижет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > vladimir-7 20 сентября 2016, 19:50

      vladimir-7, настолько четко ответил,что я аж густо покраснел))))

      1
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      Рейтинг: +6304

      Добрый Бобер 20 сентября 2016, 15:06

      А чё не в Монако?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Добрый Бобер 20 сентября 2016, 18:37

      Там ночные клубы и молодёжь забухает.

      -3
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