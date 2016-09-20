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    Широков займет должность советника министра спорта Подмосковья по развитию футбола

    Бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков в ближайшее время может занять должность советника министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова по развитию футбола .

    «Мы договорились на советника по развитию футбола в области, и этот вопрос будет решен после того, как в РФС пройдут выборы. В любом случае мы уже начали работать по молодежным движениям, он сейчас думает над созданием своей собственной футбольной школы Романа Широкова. То есть он сейчас будет полностью заниматься нашими молодежными чемпионатами Московской области, будет улучшать их качество, функциональность», – заявил Терюшков.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 13:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 сентября 2016, 18:05

      в стране нет денег.... а Широкову нашлись??))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 сентября 2016, 16:58

      Ну подмосковье щас широко разовьётся,
      покуда рома до конца не за.бётся.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 сентября 2016, 13:50

      Че так слабенько то???Давай сразу президента РФ! Вы там че курите?

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