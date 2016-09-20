Мутко: «Бюджет чемпионата мира не изменялся»

По словам президента РФС Виталия Мутко, за последнее время бюджет, выделенный на проведение чемпионата мира России, никак не изменился.

«Бюджет чемпионата мира тот же. Было то, на что были поставлены абстрактные деньги, но пока мы укладываемся. Хотелось бы, чтобы было сделано многое с точки зрения безопасности, например. Мы продвигаем имидж чемпионата, на это же тоже нужны деньги.

В Калининграде на стадионе начинают монтировать крышу. Были вопросы с инженерной точки зрения, а по самому стадиону не было никаких проблем. До этого был проект, который мы отвергли, а потом взяли строительство в свои руки», — сказал Мутко.