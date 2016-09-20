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Рейнгольд: «К Аленичеву осталось много вопросов»

20 сентября 2016, 10:12
6

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на недавнее заявление Дмитрия Аленичева о том, что все успехи московской команды связаны с работой его тренерского штаба.

«В основном я поддерживаю сказанное Аленичевым. Он действительно вместе со своим тренерским штабом поставил команду на правильный путь. Тем не менее у меня возникли вопросы к самому Дмитрию. Например, понятно ведь, что его сняли из-за поражения от кипрского АЕК, но об этом он ничего не говорит. Все дело в том, что хозяин клуба хочет засветить команду на международной арене, заодно немного подзаработать, но команда на первом же этапе вылетает, и это позор! Аленичева только за это и сняли, но он не сказал ничего о том, что «Спартак» не имеет права проигрывать таким соперникам.

К Аленичеву много вопросов. Хотя, повторюсь, направление было выбрано им правильное. Но помимо того, чтобы быть спартаковцем, нужно еще своим подопечным донести, что в традициях этого клуба — побеждать, делать это красиво, показывая свой характер и волю. Это есть сейчас, но этого не было при Аленичеве. Сегодня же «Спартак», в моем представлении, начинает возрождаться. У футболистов глаза горят, они отдают все силы на поле. Понятно, что ошибок еще полно, игра в обороне полностью не налажена. Но сейчас есть попытки изменить положение вещей. «Спартак» пропустил очень мало с начала сезона, то есть работа над ошибками идет, сдвиги есть, да и сама картинка всей игры становится лучше и ярче. Но можно еще лучше, и наверняка команда продолжит к этому идти», — сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (6)
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Диктор
1474356899
Ну удивление согласен с автором.Кроме физики есть еще и эмоциональный настрой игроков,а вот именно это как раз и не получалось у Аленичева.
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Юрий Крутько
1474357274
Приятно слушать коментарии Валерия Рейнгольда-профессиональные,правдивые и острые.Видно,как он переживает за Спартак,да и за весь Российский футбол.И все в точку,добавить нечего...
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777Foma777
1474359203
Давно спартак так не играл, но надолго их хватит?
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nik55
1474364389
все будет-дайте немного времени
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vladimir-7
1474365719
Место спортака в РФПЛ давно определено-шестое, но может быть и ниже.
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