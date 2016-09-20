Рейнгольд: «К Аленичеву осталось много вопросов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на недавнее заявление Дмитрия Аленичева о том, что все успехи московской команды связаны с работой его тренерского штаба.

«В основном я поддерживаю сказанное Аленичевым. Он действительно вместе со своим тренерским штабом поставил команду на правильный путь. Тем не менее у меня возникли вопросы к самому Дмитрию. Например, понятно ведь, что его сняли из-за поражения от кипрского АЕК, но об этом он ничего не говорит. Все дело в том, что хозяин клуба хочет засветить команду на международной арене, заодно немного подзаработать, но команда на первом же этапе вылетает, и это позор! Аленичева только за это и сняли, но он не сказал ничего о том, что «Спартак» не имеет права проигрывать таким соперникам.

К Аленичеву много вопросов. Хотя, повторюсь, направление было выбрано им правильное. Но помимо того, чтобы быть спартаковцем, нужно еще своим подопечным донести, что в традициях этого клуба — побеждать, делать это красиво, показывая свой характер и волю. Это есть сейчас, но этого не было при Аленичеве. Сегодня же «Спартак», в моем представлении, начинает возрождаться. У футболистов глаза горят, они отдают все силы на поле. Понятно, что ошибок еще полно, игра в обороне полностью не налажена. Но сейчас есть попытки изменить положение вещей. «Спартак» пропустил очень мало с начала сезона, то есть работа над ошибками идет, сдвиги есть, да и сама картинка всей игры становится лучше и ярче. Но можно еще лучше, и наверняка команда продолжит к этому идти», — сказал Рейнгольд.