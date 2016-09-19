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    Луческу: «Были вратарские ошибки с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с вратарями после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), в котором ворота петербуржцев защищал Михаил Кержаков.

    «Я буду очень внимателен ко всем нашим вратарям. Я понимаю, что каждый может допускать ошибки и вратари находятся на последнем рубеже, но когда это череда ошибок – я задумываюсь. Ошибки были с «Ростовом», затем в Израиле, и мы были в шоке, когда пропустили такой нелепый гол. В этом плане есть над чем поразмышлять», – сказал Луческу.

    Также наставник оценил игру Александра Кокорина.

    «Я уже говорил и повторяю – у него невероятные качества: он очень быстрый, агрессивный, играет двумя ногами, хорош вверху. Нужно времени, чтобы он понял, как лучше использовать все своим качества, а качества у него очень хорошие. Нужно соблюдать многие моменты, на которые мы обращаем его внимание: знать, когда возвращаться в оборону, когда придержать мяч при выходе из обороны, чтобы позволить команде выйти в атаку. Многие моменты нужно пересматривать, и для этого нужно время. Нелегко ментально менять старые привычки и переходить к тому, что мы требуем. На сегодняшний день я доволен Кокориным».

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.09.2016 23:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11234

      alp 20 сентября 2016, 13:16

      Лодыгин отличный вратарь. Но он не умеет выбивать и выносить мяч из штрафной.

      0
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > alp 20 сентября 2016, 13:39

      надо их с Кержом менять почаще,чтобы на лавочке долго не сидели

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 сентября 2016, 10:43

      Лодыгин уже себя показал,как ненедёжный и непредсказуемый вратарь.Такое впечатление,что его кто-то навязал Зениту.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 20 сентября 2016, 08:33

      Ротация и конкуренция еще никому не помешали!

      4
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 20 сентября 2016, 08:26

      Откуда столько радости от неудач Лодыгина? Кому было бы хуже, если в чемпионате было одним хорошим вратарем больше? Хотя мне тоже кажется, что сборную его рано брали. Разве что на "вырост", хотели заиграть, чтобы грекам не достался.

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > ROSTOV SUPER 20 сентября 2016, 12:02

      Филимонова сломали люди, а не его ошибка. А ляп Акинфеева на ЧМ? И все прошло, пожалели бедолагу, типа незаменимый.

      3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > ROSTOV SUPER 20 сентября 2016, 12:03

      Джанаев смог. Почти.

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 20 сентября 2016, 08:07

      Мамаев тоже им доволен -)

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 сентября 2016, 07:44

      все по делу

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 20 сентября 2016, 07:07

      Надо признать, что Зенит прибавляет.

      4
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      Рейтинг: +166

      Ник17 20 сентября 2016, 06:29

      Все, Юрко собирай чемоданы. Греция ждёт.

      3
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 сентября 2016, 05:52

      Все слова - в точку!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 сентября 2016, 05:43

      У цыгана звездный час)))

      -3
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