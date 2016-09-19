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    Оздоев: «Уже долго не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед фанатами»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

    «Эмоции самые плохие после этого матча. Счет показывает, на что мы сегодня наиграли. Хочется извиниться перед болельщиками и руководством, перед всеми, кто болеет и переживает за «Рубин». Каждый игрок сегодня не доработал, мы – одна команда и все виноваты. Выходить из этой ситуации тоже будем все вместе, будучи единым коллективом.

    Не сказал бы, что мы провели два разных тайма. В первой половине игры «Зенит» не использовал свои моменты. Мы надеялись на лучшее, что всего 1:0, что можем забить и пошли вперед. Терять было нечего. Потом пропустили какой-то нелепый гол. Но повторюсь, что все игроки «Рубина» виноваты в этом поражении.

    В конце матча появились эмоции, но их нужны было показывать с первых минут встречи. Каждый должен был бороться и выкладывать на все сто. Честно, не могу подобрать слова. Реально стыдно. Уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед болельщиками. Только извиняемся и извиняемся. Думаю, надо в ближайших матчах на Кубок и в чемпионате исправляться. Болельщики на каждый матч приходят, переживают за нас, мы должны радовать их», – сказал Оздоев.

    В 1/16 Кубка России «Рубин» сыграет с «Читой», а в восьмом туре РФПЛ соперником казанцев будет «Томь».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2016 22:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 сентября 2016, 09:31

      А что стыдно то? В том году тоже в подвале были. А сейчас надо состав наиграть со всеми новичками и попрёт. Если так стыдно играй в дубле или в ФНЛ - Нефтихимик будет рад. Зенит не тот соперник с которым сейчас могут играть на максимуме. Без сыгранности Рубин пока середняк, так что всё логично. Вот сыграются и будут претендовать. А тренера убирать не надо - время должно быть у всех, система и схемы выстроенные Грасией ещё сработают. Чита и Томь вот их надо громить, тогда будет понятно на что Рубин способен сейчас.

      -3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 сентября 2016, 07:02

      стыдно,значит совесть есть

      4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 сентября 2016, 06:48

      Тебя никто и не заметил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1159

      Karpathian 20 сентября 2016, 06:28

      лол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 сентября 2016, 06:08

      а перед сезоном на Бомбардире писанины сколь было.. как хорошо Рубин усилился, кандидат на чемпионство... ну-ну...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 сентября 2016, 05:48

      Одни оправдания... Где игра?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 сентября 2016, 05:28

      Очень жаль....слили матч Зеньке....

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Marqello 21 сентября 2016, 05:30

      Жаль.... Рубин уже не тот)))

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 20 сентября 2016, 04:35

      Бухает наверное

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 20 сентября 2016, 02:29

      ввели бы сдельно -премиальную заводскую систему оплаты и не было бы таких разговоров)) пару раз в неделю лишили бы премий за "ой мы не знаем как так происходит" и сразу нападающие научатся возвращаться ,а защитники забивать

      4
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 20 сентября 2016, 00:35

      хм

      1
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