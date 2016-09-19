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    Гвардиола: «Выиграть все четыре трофея в сезоне? Что за херня...»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готова ли его команда одержать победы во всех четырех турнирах сезона – АПЛ, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

    «Ну что за херня… «Манчестер Сити» раз в жизни попал в полуфинал ЛЧ, а теперь все верят, что мы можем выиграть этот турнир, потому что я действительно хороший тренер. Но я так не думаю, ребята.

    Мое счастье не зависит от того, выиграю я все титулы или нет. Сейчас моя цель – быть счастливым сегодня, выпить немного вина, а завтра готовиться к игре.

    Конечно, я попытаюсь выиграть матч Кубка лиги, без сомнений. А сегодня меня волнует, нравится ли зрителям наша игра. Нравится? Отлично, этого достаточно.

    Посмотрим, сможем ли мы взять все трофеи. Я знаю, насколько сложно это будет», – сказал Гвардиола.

    В среду «Манчестер Сити» сыграет со «Суонси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Источник: Independent.ie

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    19.09.2016 19:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 21:00

      Посмотрел видео этой пресс-конференции и - да, именно так Хосеп и выразился.

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > мутко на кол!!! 20 сентября 2016, 17:06

      Штьо за хьернья?

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 19 сентября 2016, 20:32

      Нормально так отшил надоедливых журнагюг ))

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 19 сентября 2016, 19:25

      Гвардиола побаивается лигу чемпионов, ведь с его стилем нет шанцев против Баварии, Атлетико или Реала. А футбол конечно красивый показывают его клубы, пусть нравится болельщикам, для АПЛ сойдёт.

      -3
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      Рейтинг: -3

      acergu > user3618 19 сентября 2016, 20:16

      Ему нечего бояться, он уже выиграл все возможные трофеи с клубами

      2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > acergu 19 сентября 2016, 20:57

      С Барселоной???)) Что он выиграл с Баварией? Чемпионат и кубок?? Это смешно, зная как Бавария доминирует в Бундеслиге. Или Клубный чм??? Ты видел кто играет на уровне клубных чм??? Или ты про суперкубок, где они с горем пополам Челси по пенальти выиграли? Успехи Пепа только в Барселоне заметны, в Баварии он себя никак не проявил.

      -3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > user3618 19 сентября 2016, 22:59

      Его стил реалу 5 атлетике 5 Баварие за тайм 4 гола засаживала ты хоть раз в его стилю игру барсы смотрел? 1:0 и 2:1 реалу проиграл и все остальное 6:2 5:0 3:1 2:0 только реалу а дружим соседам из Мадрида тоже самое

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Пикап96 19 сентября 2016, 23:04

      Стабильно полуфинале лиги чемпион подряд все годы чемпион германие... кто достиг такого еще из тренерей? Ты случайно не сосед жозе? С убитым составом с травмами до полуфинала и то с барсе проиграла

      -2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > de bruyne 20 сентября 2016, 07:21

      Чемпион Германии??? Кто ему там мог противостоять??? Боруссия Дортмундская?? Которую растащила эта же Бавария?
      А в Барселоне его успехи в первую очередь связаны с Хави, Иньестой и Месси так что не смеши мои тапочки. Как только Хави с Иньестой перестали тащить, Пеп срулил из Барсы только его там и видели. В Баварии же, повторюсь, НИЧЕГО он не показал!!! С таким составом стабильно золото БЛ брать надо, а Юпп Хайнкес с тем же составом сезоном ранее ЛЧ взял.

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > de bruyne 20 сентября 2016, 07:24

      Это ты по ходу малолетний глор Барсуков и Гвардиолы)) Так фактов не привел. Да еще и грамотность оставляет желать лучшего =DDDD

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      Рейтинг: +33

      sergybest 19 сентября 2016, 19:23

      Парни, мне показалось, что перед этим интервью Хосеп уже пропустил бутылочку красного сухого )))

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