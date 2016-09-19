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    Валентин Иванов: «Пенальти в матче «Краснодар» – «Ростов» вопросов не вызывает»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов согласился с назначением пенальти в матче 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

    «Нападающий опережает защитника, который собирается выбить мяч. Форвард мяч «протыкает», а соперник, по инерции, как замыслил бить по мячу, делает это, но попадает в соперника. Объяснять эпизод случайностью и нелогичностью тяжелее, чем по факту назначить пенальти – форвард в последний момент опередил защитника, который, понятно, не хотел его бить. Но так получилось – нарушение правил, это фол. Пенальти вопросов не вызывает», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 15:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 сентября 2016, 23:07

      Контакт с защитником или удар Граната был по ноге,но Лаборде,конечно,усилил своим ускоренным падением...Формально судья прав,ведь первым на мяче был нападающий.

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 19 сентября 2016, 23:04

      Краснодарцы тоже нарушали, но судья как -то не обращал на это внимание. Почему ростовчан не завали в середине матча? А так они имели возможность отыграться, нужна была гарантия. Как только краснодарцы пробили пенальти, так судья сразу финальный свисток дал. Вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 20:46

      И всё-таки вопросы остаются, ага.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 сентября 2016, 19:07

      А Иванов СЛЕПОЙ! Удара по ноге не было! Защитник промахнулся, а нападающий в артистическом прыжке "зарабатывает" пенальти! Пенальти только за артистизм!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 сентября 2016, 18:27

      Раз десять смотрел повтор,пенальти скорей был,чем не был.Удар по колену,может чуть ниже, был-нарушение(в штрафной) значит- пенальти.Не увидел предвзятости.

      -2
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 19 сентября 2016, 17:35

      Хуйня это, а не пенальти. Интересно, для кого они играют, если их болельщики даже не знают фамилий своих игроков. "На поле вышел Рикааардооо" ... И тишина на трибунах. Ебаный магнит просто. Даже в нынешней ситуации, вы вторая команда в городе)

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > zarsm 19 сентября 2016, 17:58

      "Магнит" -это сеть магазинов что ли? Плять!!! Что и в футбол базарное чучмо свои немытые лапы всунуло? пиздец российскому футболу...

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 19 сентября 2016, 17:01

      Вызывает или не вызывает пенальти вопросы, это мнение у каждого свое.. пенальти из разряда "на усмотрение судьи".. другое дело, что в сторону "Ростова" слишком часто ставят пенальти, которые решают исход матча..еще и красные карточки..

      4
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      Рейтинг: +345

      Totti11 19 сентября 2016, 17:00

      Внимательно посмотрите на повторе! Лаборде протыкая мяч заваливался на газон ещё до того, как Гранат попал по ногам! Судья не разобрался! В Грозном Гацкана удалили за симуляцию, а не пенальти поставили, так что думайте и решайте сами! Симуляция была раньше нарушения в этом эпизоде, судья не доглядел! Обратите внимание на реакцию Лаборде, он был рад, как и хотел, упал, заработал пенальти... Должна была быть ничья...

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 сентября 2016, 16:16

      Странно было, если бы рассуждал иначе, а вот почему не удалил Гацкана, вот это вопрос.

      2
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      Рейтинг: +41

      goalkeeper 90 19 сентября 2016, 15:52

      бесплатный месячный абонемент на посещение магнита заработал)))

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