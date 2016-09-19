Мутко не верит, что клубы РФПЛ смогут зарабатывать на телеправах 200 миллионов

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко не верит, что клубы российской Премьер-лиги смогут зарабатывать 200 миллионов долларов в год с продажи телеправ. Напомним, ранее с подобным предположением выступил кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев.

«Мне сложно представить, что телеправа будут стоить 200 миллионов долларов. Цены достаточно высокие, можно взять просто пример английской Премьер-лиги и по нему предлагать», – сказал Мутко.