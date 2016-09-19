Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко не верит, что клубы РФПЛ смогут зарабатывать на телеправах 200 миллионов

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко не верит, что клубы российской Премьер-лиги смогут зарабатывать 200 миллионов долларов в год с продажи телеправ. Напомним, ранее с подобным предположением выступил кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев.

    «Мне сложно представить, что телеправа будут стоить 200 миллионов долларов. Цены достаточно высокие, можно взять просто пример английской Премьер-лиги и по нему предлагать», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2016 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 19 сентября 2016, 18:40

      странно, в нашей стране рубль в ходу, а тут какой-то доллар замутился... Херово, ребята! Футбол надо смотреть всем, кто хочет, а не только тем, кто может заплатить. Херово .... С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2016, 18:07

      ни прикаких раскладах чинуши должны как минимум 60% украсть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 19 сентября 2016, 16:12

      При Мутко действительно не смогут, ведь большая половина этой суммы - это обязательный откат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 сентября 2016, 15:47

      Качество футбола нужно улучшать,а не думать о том,за сколько продадуться права на трансляции,бесплатно иной раз смотреть отвратительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 сентября 2016, 15:20

      Особенно с телевизионной картинкой как у Оренбурга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 сентября 2016, 15:04

      Конечно не верит, ведь большая часть денег расходится по карманам его и его шайки.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11