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    Бубнов: «Зенит» должен обыгрывать на своем поле «Рубин»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином».

    «Зенит» ждет очень непростая игра с «Рубином». У казанцев сейчас идет становление команды, там сейчас появилось несколько очень качественных легионеров, которые со временем, когда сыграются, будут представлять серьезную силу.

    Однако в предстоящей игре фаворитом я все равно считаю «Зенит». Хорошо, что матч Лиги Европы с «Маккаби» все же завершился победой питерцев — сине-бело-голубые отделались лишь легким испугом. Такая волевая победа, безусловно, должна самым положительным образом сказаться на моральном состоянии игроков. Но все равно Мирча Луческу должен провести со своими подопечными беседу, так как большую часть того матча «Зенит» сам на себя не был похож.

    Но тем более серьезно команда подойдет к сегодняшней игре с «Рубином». Терять очки питерцам нельзя, и на своем поле они должны обыгрывать казанцев», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.09.2016 14:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      user3618 19 сентября 2016, 22:19

      А Бубнов до сих пор где-то выкладывает свои ТТД ? А то много стал пиз..еть, мало цифр.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 19 сентября 2016, 15:51

      Смело ставьте на ничью 1:1

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 сентября 2016, 14:28

      Все команды должны обыгрывать своих соперников, но кто-то должен и проигрывать)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > a-rakhmatov 19 сентября 2016, 14:30

      Пусть этим "кто-то" сегодня будет Рубин.))

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