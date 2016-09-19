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    «Терек» могут наказать за использование громкоговорителя на матче с «Амкаром»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку ближайшего заседания комитета по итогам матчей 7-го тура чемпионата России.

    «На матче «Оренбург» — «Спартак» болельщики гостей использовали пиротехнику. Игра «Томи» и «Арсенала» была задержана по вине команды гостей. На стадионе «Терека» был использован громкоговоритель в поддержку команды в игре с «Амкаром», а главный тренер хозяев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны. Фанаты «Локомотива» в матче с «Уфой» использовали пиротехнику, главные тренеры обеих команд, Юрий Семин и Виктор Гончаренко, также выходили за пределы технической зоны. Во время поединка «Крылья Советов» — ЦСКА болельщики гостей использовали пиротехнику, как и фанаты «Ростова» во время матча с «Краснодаром», — заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2016 13:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 19 сентября 2016, 18:18

      из всего списка надо терек выделить со штрафами))), просто мрачная любовь к командам с Северного Кавааза

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 сентября 2016, 16:19

      Какие громкоговорители?!.....наши чеченцы просто громко разговаривают на стадионе)))

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