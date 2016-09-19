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    Чернов: «Игнашевич будет смотреться на высоком уровне даже в 50 лет»

    Воспитанник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России. Напомним, что встреча «Енисей» – ЦСКА состоится 21 сентября в Красноярске.

    – Если честно, не хочется подвести ни ЦСКА, который меня воспитал, ни «Енисей», поскольку сейчас это моя команда. Но выходить буду на эту игру, как и на любую другую, так же серьезно настраиваться. Перед матчем будут волнения, все-таки ЦСКА приедет. Ведь надо и себя показать с лучшей стороны и команде помочь. Поэтому, думаю, нервы будут только в раздевалке перед самой игрой.

    – Все-таки вы воспитанник армейцев…

    – Нет. Сейчас я игрок «Енисея» и буду биться вместе со своими парнями. Друзья из ЦСКА – это после игры, другого быть просто не может.

    – Даже несмотря на аренду?

    – Да, хочется помогать ребятам, чтобы они не думали о защите, а просто были в ней уверены. Когда аренда закончится, я хотел бы остаться в ЦСКА, потому что есть мечта закрепиться в основе армейцев! Если кто-то думает, что шансов много, учитывая возраст братьев Березуцких и Игнашевича, то он ошибается. Они многим молодым могут дать фору. Учитывая специфику российского футбола, Сергей будет смотреться на высоком уровне даже в пятьдесят лет!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 13:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 сентября 2016, 16:39

      Сергей пришел в штрафную при подаче углового и три очка в кармане ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 сентября 2016, 16:01

      Какой высокий уровень в 50, если в свои 37 он уже потихоньку раскисает? или подумай над неудачной лигочемпионской серии в последние годы с пропущенными мячами. Потому что все смеются над Акинфеевым, а о березуцких с игнашевичем и не вспоминают. А если учитывать специфику российского футбола, то можно становится чемпионами и в 50, пока башлять исправно будут

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 19 сентября 2016, 14:43

      Спасибо Игнашевичу за все, но в сборной ему уже не место.

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      Рейтинг: +345

      Totti11 19 сентября 2016, 14:18

      Пока молодые защитники так будут думать, нас всякие Уэльс и Словакия будут рылом по полю возить!

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 19 сентября 2016, 13:53

      Чернов-ты нормальный ? а в 60 перейдет в балет

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