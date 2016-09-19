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    Количество команд в Серии А может сократиться

    Президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио выступил с предложением за сокращение количества команд в итальянской Серии А до 18, за счет чего должен возрасти уровень чемпионата.

    «В том случае, если мы сократим количество команд до 18 – уровень чемпионата возрастет. На этой неделе в мои планы входит встреча с представителями лиги, чтобы обсудить эту идею, но я понимаю, что легко не будет.

    Мы все понимаем, что за одно мгновение или год ничего не изменить. Для этого нужен четкий план, рассчитанный на 4-5 лет. В идеале я бы хотел, чтобы в Серии А играли 18 команд, в Серии В — 20 и по 20 в Лиге Про», – рассказал Тавеккио.

    Напомним, что в настоящее время в Серии А выступает 20 команд.

    Источник: Football Italia

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    19.09.2016 11:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 сентября 2016, 17:11

      Не поможет. У нас - вообще - 16, ни хрена не влияет на уровень чемпионата)

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 сентября 2016, 14:12

      И зачем сокращать? Чтобы ещё было меньше борьбы. Или чтобы только одни именитые клубы в Европе выступали. 20 оптима в Европе, если только в чемпионате не идёт борьба только 2 или 3 клубов. А давайте сделаем 10 и уровень будет самый высокий, но только болельщикам в малых городах уже не интересен.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 сентября 2016, 12:06

      Англичане наверно смеются ))на мой взгляд от этого уровень невырастит

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