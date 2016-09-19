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Ловчев: «РФПЛ нуждается в реформировании»

19 сентября 2016, 11:17
11

Известный российский специалист Евгений Ловчев уверен, что российская Премьер-лига нуждается в серьезном реформировании из-за того, что некоторые команды выглядят уныло.

«Вообще уныло выглядят некоторые команды в чемпионате. Надо как-то серьезно реформировать наш чемпионат. Но я не знаю как – есть футбольные власти, пусть думают. Итогом должно стать то, чтобы команды играли от ножа. И тут тренерам надо потребовать. Показательной игрой ведь стал матч «Зенита» с «Маккаби», когда «Зенит» 75 минут был вялой командой, а потом за 15 минут показал полную самоотдачу, желание вырвать победы, прославиться.

У нас же все действуют, как «Зенит» в те 75 минут. Пожалуй, сейчас только «Спартак» постоянно показывает жажду победы, у них все игры, как я уже говорил, на накале. Команда радуется выигрышам, тому, что лидирует. А другие выбирают – здесь поиграю, а тут не напрягусь…

Вот как заставить игроков, чтобы они за деньги показывали для начала хотя бы соответствующую работу на поле? Ведь бросаются же в глаза эпизоды, когда, допустим, Зобнин недобегает. Или Миранчук действует не так резко, как должен. Это молодые ребята, они гореть должны! Повторюсь, тут от тренера многое зависит. Они должны говорить этим игрокам: «Тебе не хочется бежать в этом эпизоде? Значит, тебе не хочется играть!». Заводить их надо, злить!» – считает Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Алекc
1474277478
Все привыкли получать большие зарплаты и при этом ни хрена не делать!
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ivanthebest
1474277909
Не все становятся реалом и барселоной, которые будут играть красиво, в любом чемпе есть закрытые, тягучие команды, это часть футбола, часть их стратегии и понимания игры... А Ловчев в очередной раз какую-то пургу гонит.
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nik55
1474279632
нас и здесь не плохо кормят
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hmelarj
1474281718
причём давно.5-6 команд за что-то борются, а остальные очками распоряжаются.
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okolofutbola
1474283780
Чудит старичек...!!!Может еще как Газаев отдельную лигу создадим,где все будут "горечь и от ножа действовать"???
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Aztec58
1474306696
Зачем заводить их, злить, да-а, надо привлекать выпускников академии "Рамзан", они и так злые.
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Вомбат
1474313893
Зобнин, по-моему, всегда играет со 100% самоотдачей, хотя особого таланта в нем не видно. А вот талантливый Миранчук - типичное дитя лимита. Тут играю, там поигрываю, а вот тут постою. Из него, я думаю, вырастет второй Кокорин. Так что начинать надо с отмены лимита. А на следующий сезон потолок зарплат. И объявить его заранее. Еще надо оставить 12 команд в РФПЛ, а не увеличивать до 18, как того хочет ВГГ.
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+50/-50
1474316321
- " Надо как-то серьезно реформировать наш чемпионат. Но я не знаю как ..." катахреза какая-то = надо реформировать, но не знаю как. И это спец по футболу. - " Итогом должно стать то, чтобы команды играли от ножа. " А это призывы к поножовщине, что-ли. Скромнее надо быть, Евгений, скромнее.
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