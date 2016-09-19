Ловчев: «РФПЛ нуждается в реформировании»

Известный российский специалист Евгений Ловчев уверен, что российская Премьер-лига нуждается в серьезном реформировании из-за того, что некоторые команды выглядят уныло.

«Вообще уныло выглядят некоторые команды в чемпионате. Надо как-то серьезно реформировать наш чемпионат. Но я не знаю как – есть футбольные власти, пусть думают. Итогом должно стать то, чтобы команды играли от ножа. И тут тренерам надо потребовать. Показательной игрой ведь стал матч «Зенита» с «Маккаби», когда «Зенит» 75 минут был вялой командой, а потом за 15 минут показал полную самоотдачу, желание вырвать победы, прославиться.

У нас же все действуют, как «Зенит» в те 75 минут. Пожалуй, сейчас только «Спартак» постоянно показывает жажду победы, у них все игры, как я уже говорил, на накале. Команда радуется выигрышам, тому, что лидирует. А другие выбирают – здесь поиграю, а тут не напрягусь…

Вот как заставить игроков, чтобы они за деньги показывали для начала хотя бы соответствующую работу на поле? Ведь бросаются же в глаза эпизоды, когда, допустим, Зобнин недобегает. Или Миранчук действует не так резко, как должен. Это молодые ребята, они гореть должны! Повторюсь, тут от тренера многое зависит. Они должны говорить этим игрокам: «Тебе не хочется бежать в этом эпизоде? Значит, тебе не хочется играть!». Заводить их надо, злить!» – считает Ловчев.