Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «РФПЛ нуждается в реформировании»

    Известный российский специалист Евгений Ловчев уверен, что российская Премьер-лига нуждается в серьезном реформировании из-за того, что некоторые команды выглядят уныло.

    «Вообще уныло выглядят некоторые команды в чемпионате. Надо как-то серьезно реформировать наш чемпионат. Но я не знаю как – есть футбольные власти, пусть думают. Итогом должно стать то, чтобы команды играли от ножа. И тут тренерам надо потребовать. Показательной игрой ведь стал матч «Зенита» с «Маккаби», когда «Зенит» 75 минут был вялой командой, а потом за 15 минут показал полную самоотдачу, желание вырвать победы, прославиться.

    У нас же все действуют, как «Зенит» в те 75 минут. Пожалуй, сейчас только «Спартак» постоянно показывает жажду победы, у них все игры, как я уже говорил, на накале. Команда радуется выигрышам, тому, что лидирует. А другие выбирают – здесь поиграю, а тут не напрягусь…

    Вот как заставить игроков, чтобы они за деньги показывали для начала хотя бы соответствующую работу на поле? Ведь бросаются же в глаза эпизоды, когда, допустим, Зобнин недобегает. Или Миранчук действует не так резко, как должен. Это молодые ребята, они гореть должны! Повторюсь, тут от тренера многое зависит. Они должны говорить этим игрокам: «Тебе не хочется бежать в этом эпизоде? Значит, тебе не хочется играть!». Заводить их надо, злить!» – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2016 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2016, 23:18

      - " Надо как-то серьезно реформировать наш чемпионат. Но я не знаю как ..."
      катахреза какая-то = надо реформировать, но не знаю как. И это спец по футболу.
      - " Итогом должно стать то, чтобы команды играли от ножа. " А это призывы к поножовщине, что-ли. Скромнее надо быть, Евгений, скромнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12324

      Вомбат 19 сентября 2016, 22:38

      Зобнин, по-моему, всегда играет со 100% самоотдачей, хотя особого таланта в нем не видно. А вот талантливый Миранчук - типичное дитя лимита. Тут играю, там поигрываю, а вот тут постою. Из него, я думаю, вырастет второй Кокорин. Так что начинать надо с отмены лимита. А на следующий сезон потолок зарплат. И объявить его заранее. Еще надо оставить 12 команд в РФПЛ, а не увеличивать до 18, как того хочет ВГГ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 20:38

      Зачем заводить их, злить, да-а, надо привлекать выпускников академии "Рамзан", они и так злые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 19 сентября 2016, 14:16

      Чудит старичек...!!!Может еще как Газаев отдельную лигу создадим,где все будут "горечь и от ножа действовать"???

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 сентября 2016, 13:41

      причём давно.5-6 команд за что-то борются, а остальные очками распоряжаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 19 сентября 2016, 13:07

      нас и здесь не плохо кормят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2016, 12:38

      Не все становятся реалом и барселоной, которые будут играть красиво, в любом чемпе есть закрытые, тягучие команды, это часть футбола, часть их стратегии и понимания игры... А Ловчев в очередной раз какую-то пургу гонит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 сентября 2016, 12:31

      Все привыкли получать большие зарплаты и при этом ни хрена не делать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11