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    Карпин: «Если бы Зуев был сильнее Попова и Промеса, он бы играл в основе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил отношение в московском клубе к молодым игрокам и своим воспитанникам.

    — Кто из молодых футболистов красно-белых проявляет себя лучше всего?

    — Те, кто выходит на поле. Тренер сам себе не враг — он будет выпускать сильнейших. Кутепов, Мелкаде, Зуев вполне могут себя проявить. Но давайте смотреть на состав команды — кто играет на позиции Зуева? Попов, Промес. Если бы Зуев был сильнее, он бы играл в основе — все логично.

    — Из «Спартака» часто уходят воспитанники клуба. Летом команду покинули еще два игрока — Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Как к этому относитесь?

    — Это нормально. Посмотрите, сколько воспитанников играет в лидирующих мировых клубах? В том же «Реале» сейчас только Мората, и то — сначала продали, потом выкупили. «Атлетико» Бильбао славится тем, что в их составе играют только баски, но если копнуть глубже, то там половина состава к баскам никакого отношения не имеет — нашли где-то бабушек и прадедушек из Басконии… Философия красивая, но притянута за уши.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 08:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +320

      T 72 19 сентября 2016, 10:05

      Игрок сидит на лавке потому что на данный момент слабее другого,но сидя он мастерство точно не повысит,пусть лучше действительно уходит в более слабый клуб,но чтоб играть и расти.Хотя некоторым мне кажется на лавке уютнее,денег много работы мало

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 19 сентября 2016, 09:32

      Лучше играть в Амкаре, чем сидеть в Спартаке. А вообще, еще лучше, играть в Европе, пусть за средние клубы типа Кристэл Пэлэс. Зато есть шанс постоянно играть с топовыми игроками и расти как футболист.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2016, 08:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      значит ему надо уходить и играть доказывать что он лучше всяких промесов

      -4
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Garrincha58 19 сентября 2016, 09:26

      То,что нужно доказывать игрой это верно, но чем тебе Промес не угодил раз ты о нем так пишеш

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Garrincha58 19 сентября 2016, 10:43

      Был бы культурным человеком Промес написал бы с заглавной буквы.

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