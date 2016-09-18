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    Аленичев: «В «Спартаке» говорили, что Широков больше не должен играть»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что руководство московского клуба не разрешало ему выпускать на поле полузащитника Романа Широкова. Напомним, что у российского хавбека в контракте с красно-белыми был пункт, согласно которому его соглашение будет продлено автоматически, если он проведет за московскую команду еще как минимум 45 минут.

    – Вы неоднократно говорили: «Широков мне нужен», при этом не ставили его в состав. Почему? Деваться было некуда из-за условий его личного соглашения со «Спартаком»?

    – Да. Меня поставили перед фактом, этого не скрываю. Я вызвал Широкова, мы поговорили один на один. Все ему объяснил, Роман отнесся с понимаем. У меня не укладывается в голове, как такая контрактная ситуация могла возникнуть.

    – Говоря, что Широков нужен, вы должны были понимать, что идете против клуба…

    – Да. Мне сказали: «Он не должен играть». Тогда я заявил, что меня это не устраивает. Ответ был один: «Спартак» хочет так».

    – Вас это угнетало?

    – Было тяжело справиться. Сам себе говорил: «Дима, успокойся!», старался не обращать внимания, хотя находился под прессингом.

    – Вы говорите о том, что Широков обладает отличным последним пасом. Однако многие укажут вам на ряд моментов, когда у своей штрафной необходимо было сделать шаг-два к сопернику или нейтральному мячу – или последует гол в твои ворота. Роман этого не делал. Как это объясняется?

    – Ленивый он достаточно, плюс оборона – это не его. От Широкова должна исходить энергия в атаке – вот что главное.

    – Вас не удивляет, что Широков поехал на Евро-2016 в качестве капитана сборной России, но летом у него не было предложений?

    – А вы в этом уверены? Может, они его просто не устроили. Рома посчитал, что пора отдыхать от футбола – что ж, имеет право.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2016 23:17
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +345

      zadira56 19 сентября 2016, 10:05

      Зря Рома вообще туда поперся

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 сентября 2016, 09:40

      Возраст-основная причина постепенного схода Широкова.Как не крути, а с такой интенсивностью и с такими нагрузками уже не справлялся.Держать сейчас игрока,который не всегда может отработать в обороне-непозволительная роскошь.А вообще,игрок от бога...

      -1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 19 сентября 2016, 09:12

      Широков сильный игрок, но в то же время очень сложно для него было мотивировать себя на игры. После ЕВРО 2008 он возомнил себя звездой и стал диктовать свои условия в теме контрактов, а не играть в футбол. Он посчитал, что уже выиграл все что хотел и расти дальше некуда. Жаль, очень жаль.

      -2
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      Рейтинг: +264

      dimid 19 сентября 2016, 09:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      открыл глаза общественности, а после спама широков заблестал в цска - алень, не тем образом ты взялся свои рейтинги поднимать!!!

      -4
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      Рейтинг: +8

      егорнак 19 сентября 2016, 07:42

      бедный широков

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 сентября 2016, 07:41

      Сами подписали игрока и сами его загноили окончательно

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 сентября 2016, 07:38

      сколько еще странных контрактов у наших футболистов интересно？

      -1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 19 сентября 2016, 07:17

      сам говорит что Широков ленивый----такой игрок конечно не не нужен гнать таких и ему подобных

      2
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 19 сентября 2016, 06:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Аленя словесный понос вызванный завистью к успеху Спартака без него

      -5
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 сентября 2016, 04:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз Аленичев не мог настоять на своем, то пока он не тренер, а тренеришка.

      -4
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