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    Мутко: «Отставка? У меня таких мыслей пока нет»

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не планирует покидать данные посты в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что функционер может подать в отставку в конце сентября или начале октября 2016 года.

    «Это все какая-то непонятная вещь. У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется все время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2016 15:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 сентября 2016, 17:47

      А что же так, упырь? Еще не все развалил??

      0
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 18 сентября 2016, 19:32

      Заслуживаешь только увольнение

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 сентября 2016, 18:55

      лучше уматывай по добру..

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 сентября 2016, 18:22

      У тебя и мозгов то нет мыслить.

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 18 сентября 2016, 17:29

      А этот мега-управленец еще и две должности совмещает!!! В отставку!!!

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 18 сентября 2016, 17:25

      Меня мысли вообще редко посещают !

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 сентября 2016, 17:24

      Мутко не уйдет с этого поста и будет дальше разваливать российский футбол и спорт , пока его не вынесут вперед ногами или Вован сам лично его не уберет....

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > a-rakhmatov 18 сентября 2016, 17:26

      это его друган.

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 18 сентября 2016, 17:01

      Отставка Мутко ничего хорошего не даст. Был Толстых - и что? Было лучше? Поорать хочется? Всех уволить, всё развалить. Вперед в 90-е.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2016, 16:50

      Вот это заява Мудко!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 18 сентября 2016, 16:30

      У всех есть, а у тебя нет...

      1
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