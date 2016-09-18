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    Бубнов: «Крылья Советов»? В матчах с аутсайдерами ЦСКА редко теряет очки»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА одержит победу в матче 7-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», так как армейский клуб редко теряет очки во встречах с аутсайдерами.

    «Крылья Советов» сейчас занимают последнее место в турнирной таблице, так что нет никаких сомнений в том, что ЦСКА – однозначный фаворит предстоящей встречи с самарцами. Тем более за плечами у армейцев крупная победа в первом матче на новом стадионе и вырванная ничья в матче с «Байером» в Лиге чемпионов. При этом времени на восстановление у красно-синих после последней встречи было вполне достаточно. Так что, конечно, футболисты сейчас пребывают в отличном настроении и едут в Самару за победой. К тому же армейцы очень серьезно относятся к матчам с аутсайдерами и редко в таких играх теряют очки», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.09.2016 11:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 сентября 2016, 18:17

      Крыльям отступать дальше некуда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 сентября 2016, 17:17

      ЦСКА очень повезёт, если будет ничья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 сентября 2016, 17:01

      Крылышкам терять нечего, коней они сегодня напрягут)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 18 сентября 2016, 15:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Армия, только вперёд!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 сентября 2016, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не расслабляться! 2-0 в пользу ЦСКА, вполне приемлемый результат. И без травм!

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 18 сентября 2016, 14:04

      Во всех матчах должен быть настрой только на победу!
      И никак иначе.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +96

      isbagty 18 сентября 2016, 14:04

      Послушай Бубнова и сделай наоборот, ставлю на ничью.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 18 сентября 2016, 12:43

      Крылья вперед

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 сентября 2016, 12:18

      В игре с аутсайдером никаких мыслей, кроме как о победе не должно быть! Да и вообще в любой игре только победа!

      -1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > SunRomeS 18 сентября 2016, 12:28

      ЦВБП

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 18 сентября 2016, 11:57

      должны потерять

      -2
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