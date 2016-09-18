Бентеке: «К сожалению, я не смог заиграть в «Ливерпуле» так, как хотел»

Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке рассказал о времени, проведенном в «Ливерпуле». Напомним, что бельгиец стал игроком красных в 2015 году, но так и не смог закрепиться в основном составе команды.

«Для меня было честью поиграть в таком клубе, как «Ливерпуль». Это великий клуб с большой историей. К сожалению, я не смог заиграть так, как хотел. Перейти в команду было моим решением, я ни о чем не жалею. У меня случилась травма после трансфера, поэтому я не мог помогать партнeрам. Хотел бы сделать для клуба больше», — сказал он.