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    Бентеке: «К сожалению, я не смог заиграть в «Ливерпуле» так, как хотел»

    Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке рассказал о времени, проведенном в «Ливерпуле». Напомним, что бельгиец стал игроком красных в 2015 году, но так и не смог закрепиться в основном составе команды.

    «Для меня было честью поиграть в таком клубе, как «Ливерпуль». Это великий клуб с большой историей. К сожалению, я не смог заиграть так, как хотел. Перейти в команду было моим решением, я ни о чем не жалею. У меня случилась травма после трансфера, поэтому я не мог помогать партнeрам. Хотел бы сделать для клуба больше», — сказал он.

    Источник: Skysports

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    18.09.2016 09:48
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