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    Шалимов: «В матче с «Ростовом» мы постараемся провести небольшую ротацию»

    И. о. главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, как команда готовится к матчу седьмого тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, что встреча пройдет сегодня, 18 сентября.

    «В матче с «Ростовом» мы постараемся провести небольшую ротацию, хотя дело осложняется тем, что у нас достаточно много травмированных. За два дня полностью восстановиться очень сложно, но мы сделаем всe возможное, наш медицинский персонал приложит для этого максимум усилий. Мы уже третий год играем в Лиге Европы УЕФА, и нам нужно привыкать играть через два дня на третий и через три на четвертый. Другие команды в Европе в таком ритме играют постоянно, при этом применяют минимальную ротацию и не жалуются. Так что наша задача сейчас – как можно лучше восстановиться, а дальше все покажет игра», — сказал специалист.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    18.09.2016 09:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 сентября 2016, 10:23

      завтра РУБИН покажет твоему ЗЕНИТУ где его место

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > товрос 18 сентября 2016, 10:52

      Речь о Краснодаре. Читаешь по-русски?

      0
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Бриг 18 сентября 2016, 16:08

      я отвечаю margello

      0
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