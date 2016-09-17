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    Рахимов: «Мы опять пропустили очень глупые голы»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча седьмого тура РФПЛ против «Амкара» (1:3).

    «Я не думаю, что ошибки в обороне – это несыгранность, но понимали, что соперник тяжелый, потому что будет играть от обороны. Нам было важно повести в счете и мы повели, но, к сожалению, мы опять пропустили очень глупые голы. Не знаю, был ли пенальти в наши ворота, борьбы в штрафной много было. Думаю, первый гол надломил команду, после него у «Терека» был шок, но, в то же время, со штрафного пропустили и второй мяч.

    Сказал ребятам, что в желании не могу им отказать, они пробовали. Той сыгранности, что была в прошлом году, пока нет, но к этому нужно стремиться», – сказал Рахимов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 23:16
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 сентября 2016, 00:24

      Пенальти был гораздо очевиднее того, что был назначен в матче Оренбург - Спартак. Блин, когда же тренером Терека станет мужик, честно признающий, да - был пенальти, да - было удаление, причём не в команде соперника, ага.

      -3
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 17 сентября 2016, 23:56

      ты кончился

      1
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 17 сентября 2016, 23:56

      в отставку

      2
      Ответить
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