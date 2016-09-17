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    Гвардиола: «Борнмут» – лучшая команда из тех, с кем мы играли в этом сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениям после матча пятого тура АПЛ против «Борнмута» (4:0).

    «Борнмут» – лучшая команда из тех, с кем мы играли в этом сезоне. Когда они контролировали мяч, то могли создать нам больше проблем, чем другие команды, использовавшие длинные забросы.

    Я не могу согласиться с тем, что нам все дается легко, потому что мы тяжело трудились, чтобы поставить такую игру. «Борнмут» – лучшая из пяти команд, с которыми мы играли в АПЛ, так что я доволен.

    Мы будем проигрывать и будем ошибаться, это часть процесса», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    17.09.2016 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 17 сентября 2016, 22:33

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