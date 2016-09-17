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    Шукер: «Модричу нет равных среди полузащитников всего мира»

    Президент Хорватского футбольного союза (HNS) Давор Шукер заявил, что игроку национальной команды и «Реала» Луке Модричу нет равных среди полузащитников всего мира. Тем не менее, функционер отметил, что 31-летнему игроку будет непросто побороться за «Золотой мяч».

    «Модричу будет непросто побороться за «Золотой мяч» при наличии таких игроков, как Роналду, Месси, Суарес и Неймар. Однако, с уверенностью могу сказать, что Модричу нет равных среди всех полузащитников мира. Я знаю, больше всего он хочет завоевывать трофеи, он хочет добиваться побед вместе со своим клубом.

    У Луки есть характер, он заслужил уважение своей игрой. Он честный, скромный и трудолюбивый парень. Таких в «Реале» ценят», – сказал Шукер.

    Источник: AS

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    17.09.2016 16:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 сентября 2016, 17:11

      Источник ass ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 16:45

      Хави иньеста пирло модрич Стивен френк хедира и тд просто угарают над тобой

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > de bruyne 17 сентября 2016, 17:09

      Модрич угарает над самим собой??

      3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 17 сентября 2016, 16:36

      Модрич,конечно, великолепен, но есть ещё Иньеста, который вряд ли ниже уровнем

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > DeStar 18 сентября 2016, 01:54

      Да,Модрич играет глубже, конечно.
      И тем не менее, речь шла обо ВСЕХ полузащитниках, что меня и удивило.

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