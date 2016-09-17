Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лам может стать спортивным директором «Баварии» по завершении карьеры

    Защитник «Баварии» Филипп Лам может занять один из административных постов в клубе по завершении карьеры игрока, сообщает Süddeutsche Zeitung. На откуп 32-летнему футболисту может быть отдана пустующая после ухода Маттиаса Заммера должность спортивного директора. Напомним, действующее соглашение игрока с мюнхенцами рассчитано до середины 2018 года.

    «Я всегда говорил, что хочу остаться в «Баварии». На прошлой неделе я впервые общался на это счет с Карлом-Хайнцем Румменигге. Я сказал, что моя специальность, конечно же, – футбол», – сказал Лам.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11