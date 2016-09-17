Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «Если «Спартак» продолжит в том же духе, то на 100 процентов будет чемпионом»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом России, если продолжит демонстрировать такой же высокий уровень футбола. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    «Если «Спартак» будет играть с таким же настроением – у него большое будущее, и соперник здесь неважен. Я очень доволен работой тренерского штаба. Давно я не видел такого единения между игроками и их наставником. Если команда продолжит также бороться, футбольный бог наградит футболистов. Я все это знаю по себе, и влияние хорошего настроения внутри коллектива крайне важно. Все, что происходит сейчас в «Спартаке», – это один за всех, и все за одного! Если ребята продолжат в том же духе, они будут чемпионами! Это 100-процентно!» – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 сентября 2016, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это 100%-й маразм!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      SANYABET 17 сентября 2016, 15:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      капитан очевидность

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11