Шавло: «Командный дух и психологическая подготовка в «Спартаке» находятся на высшем уровне»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отметил стабильность, появившуюся в игре красно-белых при нынешнем наставнике Массимо Каррере. По его мнению, итальянский специалист дает команде импульсы, обязывающие ее играть на победу в любой ситуации. Напомним, вчера спартаковцы добились выездной победы над «Оренбургом» в поединке седьмого тура РФПЛ и продолжают возглавлять турнирную таблицу с 19-ю очками в активе.

«Спартак» сейчас задал высокую планку. И главное – появилась стабильность, которой раньше не было. Раньше мы могли выиграть пару игр, а потом проиграть. И важно, что красно-белые побеждают те команды, которых мы должны обыгрывать «на бумаге», как говорится. Менее сильные клубы мы должны побеждать, и пока нам удается брать свои очки. Хорошо бы, чтобы так было и в дальнейшем.

Сейчас футболисты, как и говорит главный тренер, должны отталкиваться от каждой игры. Мы идем на первом месте и не участвуем в еврокубках. Тренировочный процесс и процесс восстановления – это все у нас нормализовано. А в других командах, выступающих в еврокубках, конечно, нагрузка больше. И поэтому сейчас у «Спартака» очень хорошие шансы на победу. В прошлые годы мы тоже занимали после пяти-шести туров первое место, но потом это уходило. Что сейчас привлекает: хоть и нет филигранной игры, но есть команда.

Виден командный дух, ребята стараются и играют до конца. И даже какие-то судейские решения, как удаления, не влияют на игру. Команда уже сформировалась, и тренер дает ей такие импульсы, что спартаковцы в любой ситуации играют на победу. У нас атака и раньше была хорошая. Что касается обороны, то в семи турах мы пропустили два мяча. Такого еще, наверное, не было в последние десять лет. Игра в защите налаживается – еще нет стопроцентной сыгранности, но игроки знают свои позиции и перемещения. Есть, над чем работать, но командный дух и психологическая подготовка сейчас находятся на высшем уровне», – сказал Шавло.