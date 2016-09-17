Игорь Лебедев: «Отменять лимит нужно безо всяких ограничений»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение относительно слов главы РФС Виталия Мутко, который не исключил изменений в лимите на легионеров начиная со следующего сезона.

«Заявление министра требует дискуссии. На мой взгляд, лимит на легионеров затормаживает развитие российских футболистов, поскольку у них нет стимула для того, чтобы бороться и доказывать свою профпригодность.

У игрока есть российский паспорт, а значит, не надо прикладывать никаких усилий. В таких условиях футболист не будет развиваться. В большинстве клубов конкуренции среди российских игроков практически нет.

Существующий лимит не помогает сборной, мы с каждым разом выступаем все хуже и хуже. Факты говорят красноречиво. Если вспомнить самый лучший результат сборной, который пришелся на 2008 год, то как раз тогда никакого лимита не было.

Теперь что касается вопроса о том, как убирать лимит. Убирать его с поля или оставлять только в заявке? Если это подразумевает, что футболиста будет играть, а не числиться на бумажке, сидя в запасе в красивой форме своей команды, то это действительно неплохой вариант. Ну а если это некая завуалированная форма, с целью пойти навстречу ведущим нашим клубам, то это не поможет. Поэтому, резюмируя, скажу: если уж отменять лимит, то полностью. Без каких-либо ограничений», – сказал Лебедев.