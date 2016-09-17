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  • Игорь Лебедев: «Отменять лимит нужно безо всяких ограничений»

Игорь Лебедев: «Отменять лимит нужно безо всяких ограничений»

17 сентября 2016, 12:13
9

Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение относительно слов главы РФС Виталия Мутко, который не исключил изменений в лимите на легионеров начиная со следующего сезона.

«Заявление министра требует дискуссии. На мой взгляд, лимит на легионеров затормаживает развитие российских футболистов, поскольку у них нет стимула для того, чтобы бороться и доказывать свою профпригодность.

У игрока есть российский паспорт, а значит, не надо прикладывать никаких усилий. В таких условиях футболист не будет развиваться. В большинстве клубов конкуренции среди российских игроков практически нет.

Существующий лимит не помогает сборной, мы с каждым разом выступаем все хуже и хуже. Факты говорят красноречиво. Если вспомнить самый лучший результат сборной, который пришелся на 2008 год, то как раз тогда никакого лимита не было.

Теперь что касается вопроса о том, как убирать лимит. Убирать его с поля или оставлять только в заявке? Если это подразумевает, что футболиста будет играть, а не числиться на бумажке, сидя в запасе в красивой форме своей команды, то это действительно неплохой вариант. Ну а если это некая завуалированная форма, с целью пойти навстречу ведущим нашим клубам, то это не поможет. Поэтому, резюмируя, скажу: если уж отменять лимит, то полностью. Без каких-либо ограничений», – сказал Лебедев.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Iskandero
1474105176
Ограничения будут пока отечественным футболом руководят ОГРАНИЧЕННЫЕ чиновники!
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Алексей1988
1474107336
Все правильно.
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susanin62
1474109269
Давно пора лимит отменить. В серьёзных футбольных странах его нет.
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Вомбат
1474110191
Я против лимита, но Лебедев считает нас беспамятным быдлом. Лимит был в РФПЛ введен после неудачного выступления сборной на ЧМ 2002, в своем нынешнем виде был введен в 2005, и успех сборной в 2008 ВСЕ НАШИ ФУТБОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ВО ВСЕХ ТОГДАШНИХ ИНТЕРВЬЮ связывали именно с введением лимита. И вот теперь отпрыск Жириновского на голубом глазу уверяет нас, что в 2008 лимита не было, и успешное выступление на Евро было связано с его отсутствием.
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dimon2602
1474113526
Естественно лимит это бред, из за него в еврокубках попу нюхаем
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dimon2602
1474113558
И наши зажираются перестают стремиться к успеху
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