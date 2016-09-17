Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Ингольштадт», «Боруссия» Д забила «Ингольштадту» шесть голов

    В матче 3-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле одержала волевую победу над «Ингольштадтом» – 3:1. Отметим, что пропущенный мюнхенцами мяч стал для действующего чемпиона Германии первым в нынешнем сезоне.

    Из других результатов отметим крупную победу дортмундской «Боруссии» над «Дармштадтом» и разгром «Гамбурга» в исполнении новичка лиги «РБ Лейпцига».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Боруссия Д – Дармштадт – 6:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кастро, 7; 2:0 – Рамос, 48; 3:0 – Пулишич, 54; 4:0 – Кастро, 78; 5:0 – Роде, 84; 6:0 – Мор, 88.

    Удаление: нет – Нимайер, 57.

    Айнтрахт – Байер – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Майер, 53; 1:1 – Чичарито, 60; 2:1 – Фабиан, 79.

    Бавария – Ингольштадт – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лескано, 8; 1:1 – Левандовски, 12; 2:1 – Алонсо, 50; 3:1 – Рафинья, 84.

    Гамбург – РБ Лейпциг – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Форсберг, 66 (с пенальти); 0:2 – Вернер, 72; 0:3 – Вернер, 77; 0:4 – Зелке, 90.

    Хоффенхайм – Вольфсбург – 0:0

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 20 сентября 2016, 05:40

      рядоваая новость, зато сколько сразу комментов))) Видимо, на это и расчет ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 18 сентября 2016, 05:07

      Бедный Ингольштадт... В один тур с двумя сильнейшими командами Германии пришлось играть ) Админ как всегда упоротый, Боруссия забила 6 мячей Дармштадт 98. Такой сайт вроде крупный и такие вечно нелепые ошибки и опечатки. Ощущение, что новостники школу даже не закончили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2016, 20:32

      Боруссия с Дармштадтом играла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 сентября 2016, 20:29

      Интрига однако....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 17 сентября 2016, 19:54

      2 матча подряд играли у них получается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep 17 сентября 2016, 18:40

      Ээй, так кто же все таки играл с Ингоштальдтом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      isbagty 17 сентября 2016, 18:40

      Зачем им читать что-то, главное писать побольше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 сентября 2016, 18:40

      Бедный Ингольштадт, в одном туре два поражения)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 17 сентября 2016, 18:33

      заголовок прочитайте админы

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11