УПЛ. «Звезда» вырвала победу над «Днепром» и другие результаты

В матче 8-го тура УПЛ «Днепр» не сумел сломить сопротивление «Звезды», пропустив решающий гол в заключительные минуты встречи – 0:1.

В других встречах «Олимпик» одержал гостевую победу над «Сталью», «Карпаты» и «Черноморец» сильнейшего не выявили.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 8-й тур

Сталь – Олимпик – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Поступаленко, 35; 0:2 – Богданов, 60; 1:2 – Карасюк, 70; 1:3 – Грын, 73; 2:3 – Комвалиус, 90 (с пенальти).

Удаление: нет – Поступаленко, 39.

Карпаты – Черноморец – 0:0

Днепр – Звезда – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мойя, 90.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ