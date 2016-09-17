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    УПЛ. «Звезда» вырвала победу над «Днепром» и другие результаты

    В матче 8-го тура УПЛ «Днепр» не сумел сломить сопротивление «Звезды», пропустив решающий гол в заключительные минуты встречи – 0:1.

    В других встречах «Олимпик» одержал гостевую победу над «Сталью», «Карпаты» и «Черноморец» сильнейшего не выявили.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 8-й тур

    Сталь – Олимпик – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Поступаленко, 35; 0:2 – Богданов, 60; 1:2 – Карасюк, 70; 1:3 – Грын, 73; 2:3 – Комвалиус, 90 (с пенальти).

    Удаление: нет – Поступаленко, 39.

    Карпаты – Черноморец – 0:0

    Днепр – Звезда – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мойя, 90.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 сентября 2016, 22:29

      Жаль , " ДНЕПР " ДНЕПРОПЕТРОВСК ........Один из лидеров Советского футбола в 80-е годы . Команду просто уничтожают , город переименовали твари , дерьмо а не жизнь наступила.........обидно за нормальных людей которые терпят это всё............

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