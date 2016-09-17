УПЛ. «Звезда» вырвала победу над «Днепром» и другие результаты

Жаль , " ДНЕПР " ДНЕПРОПЕТРОВСК ........Один из лидеров Советского футбола в 80-е годы . Команду просто уничтожают , город переименовали твари , дерьмо а не жизнь наступила.........обидно за нормальных людей которые терпят это всё............
В матче 8-го тура УПЛ «Днепр» не сумел сломить сопротивление «Звезды», пропустив решающий гол в заключительные минуты встречи – 0:1.
В других встречах «Олимпик» одержал гостевую победу над «Сталью», «Карпаты» и «Черноморец» сильнейшего не выявили.
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 8-й тур
Голы: 0:1 – Поступаленко, 35; 0:2 – Богданов, 60; 1:2 – Карасюк, 70; 1:3 – Грын, 73; 2:3 – Комвалиус, 90 (с пенальти).
Удаление: нет – Поступаленко, 39.
Гол: 0:1 – Мойя, 90.