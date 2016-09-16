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  • Кадыров: «Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 на Кавказе»

Кадыров: «Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 на Кавказе»

16 сентября 2016, 22:16
24

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров дал понять, что республика намерена бороться за возможность проведения матчей чемпионата мира-2018 на Кавказе.

«У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале. Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия», – сказал Кадыров.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (24)
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Сергей Свояк
1474054381
Намёк на замену города Санкт-Петербург
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alex1951
1474054459
Кадыров прикажет и стадион типа Зенит-Арена будет построен до Нового Года! это ж Ка ды ров!
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Фан666
1474055345
Ноль шансов. Ни одна сборная в Грозный не согласится ехать
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007abdul007
1474055561
скорее арена-химки примет чм, чем грозный
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Doberman_07
1474056752
А чем Сочи не Кавказ?
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Atoniq
1474057743
Если наша сборная выйдет в плей-офф, то надо игру проводить в Владивостоке, при чём. Наши летят на самолёте,а соперники нашей сборной едут в плац-карте)) пусть посмотрят просторы нашей великой Родины, да за одно зае-буться, нашем всё легче будет))
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Андрей32
1474058615
Бороться-то они мастаки там, на большее у высокогорных бородачей интеллекта никогда не хватало. Разве что нож с собой носить и из АК пулять почём зря
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de bruyne
1474059358
Рамзан Сочи Ростов это и есть кавказ
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Sanches 1204
1474059878
Нет слов,пойду полтинник за коммент заберу)
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Дон Посей
1474072065
Идея интересная, но пока невыполнимая. Первое - заявленные города уже готовятся и инспектируются по выполнению графика. Второе - ЧМ2018 может вообще не состоятся в РФ.
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