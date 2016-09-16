Кадыров: «Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 на Кавказе»

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров дал понять, что республика намерена бороться за возможность проведения матчей чемпионата мира-2018 на Кавказе.

«У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале. Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия», – сказал Кадыров.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.