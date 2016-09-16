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    «Црвена Звезда» желает провести товарищеский матч со «Спартаком»

    «Црвена Звезда» направила «Спартаку» предложение провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.

    «Сегодня мы отправили приглашение «Спартаку» провести товарищеский матч в Белграде на стадионе «Маракана». Это является частью наших отношений, которые берут свое начало с сентябрьского матча наших команд. Мы братские клубы», – сообщил Терзич.

    По сообщению Терзича, белградская сторона ожидает проведение матча 25 марта 2017 года и на данный момент ждет ответа красно-белых. Именно эта дата, по словам генерального директора «Црвены Звезды», предусмотрена в международном календаре для проведения товарищеских игр.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2016 22:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 17 сентября 2016, 09:00

      Надо ехать к братьям. во что бы то ни стало.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2016, 00:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во как! Заиграл клуб при Каррере, так сразу предложение из-за бугра... Не удивлюсь, что если "Спартак" будет продолжать в том же духе, то за "Црвеной Звездой" последуют предложения от испанских, итальянских и английских клубов...

      -7
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 сентября 2016, 23:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эта Црвена (т.е. Красная) Звезда - братская скорее армейцам, нежели мясникам...

      -17
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      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > Бомбардиръ 16 сентября 2016, 23:16

      Ваши товарищи это Партизан

      7
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Feeord 17 сентября 2016, 00:11

      +++

      2
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      Рейтинг: +580

      RusPlan > ttter 17 сентября 2016, 01:26

      Всегда улыбают такие как ты))

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 сентября 2016, 22:53

      Норм идея. Можно будет и новые сочетания и комбинации и опробовать и в большей части перспективный молодня задействовать.

      3
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      Рейтинг: +66

      Possible 16 сентября 2016, 22:32

      молодых игроков можно будет проверить

      2
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      Рейтинг: +34

      ambassador1986 16 сентября 2016, 22:21

      только уж без комбарова

      -1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > ambassador1986 16 сентября 2016, 22:26

      Не понимаю, а что ты имеешь против Комбарова? Он сегодня выкладывался на все 200%. Точных передач 98%. По самоотдаче вообще претензий нет!

      6
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      Рейтинг: +34

      ambassador1986 > oyabun 16 сентября 2016, 22:32

      в 14 году на открытии стадиона он по братски им забил, не по пацански, 1:1 тогда был.

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 16 сентября 2016, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Некогда нам будет в марте товарники гонять.....

      -4
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